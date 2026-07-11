FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Corsera: “Inter, con calma ora l’assalto al difensore: c’è chi ha già dato preferenza totale”

calciomercato

Corsera: “Inter, con calma ora l’assalto al difensore: c’è chi ha già dato preferenza totale”

Inter
Dopo portiere ed esterno destro, infatti, ora i nerazzurri si concentreranno sulle altre priorità per completare la rosa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Con l'arrivo di Ivan Provedel e Anan Khalaili, il mercato dell'Inter è entrato ne vivo. Dopo portiere ed esterno destro, infatti, ora i nerazzurri si concentreranno sulle altre priorità per completare la rosa.

Corsera: “Inter, con calma ora l’assalto al difensore: c’è chi ha già dato preferenza totale”- immagine 2

Il punto dal Corriere della Sera: ""Con calma, non necessariamente nei prossimi giorni, partirà l’assalto a un centrale difensivo: in lizza ci sono Trevoh Chalobah, seguito anche dal Como (ancora tu, ma non dovevamo vederci più?) e Jhon Lucumi, da tempo sul taccuino di Giovanni Carnevali per la Juve.

Corsera: “Inter, con calma ora l’assalto al difensore: c’è chi ha già dato preferenza totale”- immagine 3
Getty

L’inglese dei blues ha dato preferenza totale all’Inter e ciò favorirà i colloqui con i londinesi che partono da una richiesta di 40 milioni. Il colombiano ha invece una clausola valida fino al 15 luglio di 28 milioni".

Leggi anche
Inter, scenari stravolti. Arriva grossa novità: “Chivu e lo spogliatoio faranno riunione...
Inter, ora il colpo in difesa. E spunta la pista suggestiva: “Oltre a Chalobah c’è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA