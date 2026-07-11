Con l'arrivo di Ivan Provedel e Anan Khalaili, il mercato dell'Inter è entrato ne vivo. Dopo portiere ed esterno destro, infatti, ora i nerazzurri si concentreranno sulle altre priorità per completare la rosa.

Il punto dal Corriere della Sera: ""Con calma, non necessariamente nei prossimi giorni, partirà l’assalto a un centrale difensivo: in lizza ci sono Trevoh Chalobah , seguito anche dal Como (ancora tu, ma non dovevamo vederci più?) e Jhon Lucumi , da tempo sul taccuino di Giovanni Carnevali per la Juve.

L’inglese dei blues ha dato preferenza totale all’Inter e ciò favorirà i colloqui con i londinesi che partono da una richiesta di 40 milioni. Il colombiano ha invece una clausola valida fino al 15 luglio di 28 milioni".