Il primo rinforzo potrebbe essere Solet dell'Udinese, ma potrebbe non essere il solo. Tutto dipenderà dall'affare Bastoni.

Andrea Della Sala Redattore 18 giugno 2026 (modifica il 18 giugno 2026 | 08:02)

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In attesa di capire cosa succederà con Palestra, l'Inter pensa a rinforzare la difesa. Il primo rinforzo potrebbe essere Solet dell'Udinese, ma potrebbe non essere il solo. Tutto dipenderà dall'affare Bastoni.

"In orbita nerazzurra, uno di questi nomi di ritorno può essere Evan Ndicka. Il difensore, da tre anni nella capitale, è un nome e un profilo di cui i club in questione avevano parlato qualche mese fa, quando erano ancora in piedi altri discorsi su Manu Koné e soprattutto quando il Barcellona era piombato su Alessandro Bastoni. Il centralone ivoriano infatti era stato individuato come il potenziale sostituto ideale del numero 95 nella linea a tre di Cristian Chivu", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ndicka dunque rischia di tornare d’attualità e sempre in chiave Bastoni, visto che adesso sul difensore di Casalmaggiore si è registrato il gradimento del Real Madrid. C’è di nuovo una spagnola nel destino di Ale e inevitabilmente l’Inter, qualora questo fronte dovesse diventare caldo, dovrà ragionare su come colmare il buco lasciato dall’italiano. In uno scenario di questo tipo, il pensiero dunque può tornare proprio a Ndicka che nell’ultima stagione alla Roma è stato un punto fermo per Gian Piero Gasperini e per la squadra che ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League".

"La questione Bastoni, tutta in divenire, comunque potrebbe davvero cambiare gli scenari — e le priorità — in difesa. Al di là dell’aspetto economico e di come aumenterebbe il budget a disposizione della società (che valuta il giocatore 70 milioni), l’Inter sarebbe chiamata a raddoppiare i rinforzi in quel reparto. Il solo Oumar Solet dell’Udinese, profilo vicino e che ha praticamente già accettato la destinazione nerazzurra, non basterebbe più. Il francese andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota da Francesco Acerbi per il contratto in scadenza e non rinnovato; quella di Bastoni andrebbe riempita con un altro acquisto. Ecco perché le quotazioni di Ndicka potrebbero risalire in ottica Inter e le novità in entrata diventare due anziché una. Insomma, il rischio di dover andare al raddoppio c’è, ma bisognerà prima vedere come si svilupperà la vicenda spagnola, o meglio catalana, con protagonista Bastoni", chiude Gazzetta.