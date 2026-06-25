L'Inter cerca un esterno destro, ma non solo: alla squadra di Chivu serve un difensore per sostituire De Vrij e Acerbi in uscita

Andrea Della Sala Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 09:32)

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L'Inter cerca un esterno destro, ma non solo: alla squadra di Chivu serve un difensore per sostituire De Vrij e Acerbi in uscita. E il rinforzo individuato è quello di Solet dell'Udinese.

"Nel grande libro dei rinforzi, o almeno dei potenziali tali, c’è sempre per la difesa il nome di Oumar Solet dell’Udinese. Il giocatore è rientrato dalle vacanze in Brasile e aspetta sviluppi sul suo futuro. Su questo fronte non c’è per il momento una concorrenza inglese, bensì spagnola. La stampa iberica ha fatto cadere l’ombra dell’Atletico Madrid sul centrale francese che per l’Inter rappresenterebbe il sostituto ideale del quasi ex (quasi solo perché il suo contratto formalmente scade tra cinque giorni) Francesco Acerbi. E anche in questo caso il giocatore ha già espresso il suo gradimento per la destinazione milanese, squadra e città ritenute ideali per continuare la sua storia nel nostro campionato", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Tuttavia in un mercato che può sorprendere — in negativo — in qualsiasi momento avere un piano B è fondamentale e in tal senso, per il cuore della difesa del futuro, potrebbe tornare d’attualità negli uffici di Viale della Liberazione il nome di Trevoh Chalobah, già nel mirino nerazzurro in altre sessioni di mercato. Centrale che piace anche a un’altra lombarda (il Como) e di proprietà di quel Chelsea che ha interrotto sul più bello l’idillio con Palestra. La rivale fastidiosa, quella che solo a nominarla ti fa venire gli incubi. Anche Chalobah conosce Milano, da grande frequentatore della fashion week, ma qui qualsiasi discorso (eventualmente) sarebbe tutto da impostare e comunque lì dietro è Solet che resta in pole e in cima alle preferenze interiste. Questa la certezza al momento; forte, però, quanto la volontà di evitare qualsiasi Palestra-bis", aggiunge il quotidiano.