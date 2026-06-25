FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Nico Paz, il Real ha deciso: cosa proporrà al Como! L’Inter c’è, nessun dubbio che…”

calciomercato

Romano: “Nico Paz, il Real ha deciso: cosa proporrà al Como! L’Inter c’è, nessun dubbio che…”

Romano: “Nico Paz, il Real ha deciso: cosa proporrà al Como! L’Inter c’è, nessun dubbio che…” - immagine 1
Sul futuro del talento argentino e sul possibile inserimento dell'Inter nella trattativa con il Real Madrid ha parlato Fabrizio Romano
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sul futuro del talento argentino Nico Paz e sul possibile inserimento dell'Inter nella trattativa con il Real Madrid ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Nico Paz Inter

“È il giorno di Nico Paz, perché ci sarà l’incontro tra Real Madrid e Como. Vi posso dire che il Real al Como confermerà l’intenzione di esercitare la recompra e di riportare Nico Paz a Madrid. Il club spagnolo vuole incassare oggi per poi investire. Vedremo come risponderà il Como e quali saranno le intenzioni. Il Real darà ai lariani la possibilità di prenderlo, altrimenti sarà asta aperta. L’Inter dietro le quinte ci sta pensando, non ci sono dubbi. Per essere realisti però bisogna aspettare meglio questo incontro, che chiarirà la direzione”.

Romano: “Nico Paz, il Real ha deciso: cosa proporrà al Como! L’Inter c’è, nessun dubbio che…”- immagine 3

L'ultimo aggiornamento di Romano: "Il Real darà al Como la possibilità di acquistare Páz a titolo definitivo per una cifra di 60 milioni di euro. Se il Como rifiuterà, il Real tratterà con altri club"

Leggi anche
CdS – Inter, Nico Paz piace anche a Oaktree. E Chivu lo ritiene…
Romano: “Solet, trattativa Inter-Udinese raffreddata. Frattesi, la verità tra Brighton e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA