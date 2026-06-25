“È il giorno di Nico Paz, perché ci sarà l’incontro tra Real Madrid e Como. Vi posso dire che il Real al Como confermerà l’intenzione di esercitare la recompra e di riportare Nico Paz a Madrid. Il club spagnolo vuole incassare oggi per poi investire. Vedremo come risponderà il Como e quali saranno le intenzioni. Il Real darà ai lariani la possibilità di prenderlo, altrimenti sarà asta aperta. L’Inter dietro le quinte ci sta pensando, non ci sono dubbi. Per essere realisti però bisogna aspettare meglio questo incontro, che chiarirà la direzione”.