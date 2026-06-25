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Romano: “Nico Paz, il Real ha deciso: cosa proporrà al Como! L’Inter c’è, nessun dubbio che…”
Sul futuro del talento argentino Nico Paz e sul possibile inserimento dell'Inter nella trattativa con il Real Madrid ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
“È il giorno di Nico Paz, perché ci sarà l’incontro tra Real Madrid e Como. Vi posso dire che il Real al Como confermerà l’intenzione di esercitare la recompra e di riportare Nico Paz a Madrid. Il club spagnolo vuole incassare oggi per poi investire. Vedremo come risponderà il Como e quali saranno le intenzioni. Il Real darà ai lariani la possibilità di prenderlo, altrimenti sarà asta aperta. L’Inter dietro le quinte ci sta pensando, non ci sono dubbi. Per essere realisti però bisogna aspettare meglio questo incontro, che chiarirà la direzione”.
L'ultimo aggiornamento di Romano: "Il Real darà al Como la possibilità di acquistare Páz a titolo definitivo per una cifra di 60 milioni di euro. Se il Como rifiuterà, il Real tratterà con altri club"
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