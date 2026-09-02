Piero Ausilio dice addio all'Inter dopo 28 anni, ma c'è una grande novità che riguarda la tempistica del termine del rapporto.
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Piero Ausilio dice addio all'Inter dopo 28 anni, ma c'è una grande novità che riguarda la tempistica del termine del rapporto. Lo fa sapere Fabrizio Romano direttamente dal suo canale WhatsApp. "AUSILIO-INTER, IL RAPPORTO FINISCE SUBITO", si legge.
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L'esperto di mercato internazionale ha poi aggiunto: "Il club e il ds si separeranno subito nonostante la scadenza a giugno: le divergenze portano a un addio immediato", ha spiegato Romano. Questo dunque il motivo della decisione.
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