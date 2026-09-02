Un po' controcorrente rispetto a tutte le voci che parlano di un addio di Ausilio a prescindere da contatti con altri club, Alfredo Pedullà parla di quella che potrebbe essere la prossima meta del direttore sportivo che lascerà l'Inter dopo 28 anni.

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Esclusiva: Piero #Ausilo in uscita dall’#Inter sta valutando un paio di proposte, lo ha sondato anche il #Tottenham — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 2, 2026

"Piero Ausilio in uscita dall’Inter sta valutando un paio di proposte, lo ha sondato anche il Tottenham", ha scritto in un tweet e ha aggiunto sul suo sito: "Il dirigente lascerà l’Inter dopo 28 anni. È una decisione anche del direttore sportivo, a prescindere dal contratto in scadenza. Ausilio ha ricevuto un paio di sondaggi, compreso quello del Tottenham. E presto ci sarà la decisione sul suo futuro, comunque lontano dall’Inter".

Sulla panchina del club inglese c'è De Zerbi, un allenatore accostato in passato all'Inter proprio per i rapporti con il ds nerazzurro.