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Il Barcellona continua a lavorare alla ricerca di un centravanti, è la principale richiesta di Hansi Flick dopo le partenze di Robert Lewandowski e Ferran Torres. E nelle ultime ore si sono fatte sempre più forti le voci su assolutamente blindato dall'Inter . Secondo quanto scrive Marca, "tutti gli occhi sono puntati su Julian Alvarez. È il grande obiettivo fissato dalla direzione sportiva. Tuttavia, le settimane passano e l’operazione non fa passi avanti. Il Barcellona aspetta una mossa di Julián per sbloccare la trattativa con l’Atletico. Questa mossa non arriva e tutto è fermo. Il tempo stringe, perché mancano due settimane alla chiusura del mercato.

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Il Barça però non resta con le mani in mano e Deco ha già individuato delle alternative nel caso in cui non si concretizzasse l’operazione Julian. Uno dei candidati ad arrivare a Barcellona è Lautaro Martínez. Il direttore sportivo blaugrana ha cominciato a lavorare sulla questione. Ci sono già stati colloqui con l’entourage del giocatore per conoscere la disponibilità dell’argentino. Da questo punto di vista non ci sarebbero problemi: se si presentasse l’opportunità, Lautaro andrebbe al Camp Nou. Con l’Inter, però, è tutta un’altra storia.

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Il club italiano non vuole privarsi della sua principale stella e ha dichiarato incedibile l’attaccante. Bisognerà vedere se eventuali trattative possano far cambiare idea a un’Inter che, al momento, non vuole nemmeno sentir parlare di una possibile partenza del suo miglior giocatore. Lautaro non è l’unico attaccante nel mirino nel caso in cui saltasse Julián Álvarez. Il Barça segue anche due giocatori del Villarreal: Mikautadze e Ayoze. Sono due profili graditi a Flick, con caratteristiche differenti sia tecnicamente sia per quanto riguarda il prezzo. Il primo è decisamente più caro, con una clausola rescissoria da 78 milioni di euro".