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Con l'arrivo di Curtis Jones, il mercato dell'Inter è pressoché completo: il club nerazzurro potrà permettessi di fare da semplice spettatrice nei prossimi giorni. "Anche perché gli ultimi due esuberi, vale a dire Asllani e Massolin, sono avviati verso il Monza - spiega il Corriere dello Sport -. La doppia operazione si chiuderà dopo il match di domani.

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Inevitabile, comunque, lasciare uno spiraglio aperto per una sorpresa. Se dovesse spuntare un’occasione per l’attacco, infatti, verrà certamente presa in considerazione. Magari in parallelo con un’altra uscita.

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Che difficilmente sarà Stankovic, per il quale dopo aver rifiutato un’offerta da 40 milioni più 5 di bonus dalla Premier è stato valutato un prestito, con il Torino molto interessato. Ma il figlio d’arte ha messo in chiaro di voler rimanere alla Pinetina.