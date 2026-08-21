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La nuova stagione calcistica è ormai alle porte. L'Inter, campione d'Italia in carica, debutta domani contro il neo promosso Monza. Per i nerazzurri l'obiettivo è chiaro: confermare i trionfi dello scorso anno e migliorare il cammino in Champions League. Per questo motivo la dirigenza interista ha consegnato a Chivu una rosa ricca di alternative di altissimo livello in ogni ruolo.

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Il tecnico rumeno ha sostanzialmente a disposizione due squadre, come evidenzia La Gazzetta dello Sport: "L'esercizio di immaginazione è pensare dove potrebbe arrampicarsi questa squadra in maglia nera e azzurra: Provedel; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Stankovic, Zielinski (Mkhitaryan), Luis Henrique; Esposito, Bonny. Lotterebbe per la Champions? Proverebbe perfino a bussare al piano scudetto? Si accontenterebbe di un'Europa senza sussulti? Da qualunque lato si guardi, l'Inter 2 farebbe strada in Serie A, figurarsi l'Inter 1, che domani da San Siro inizia la difesa del titolo da favorita secondo unanime considerazione".

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"La società ha completato una fase espansiva sul mercato e ha dato a Chivu esattamente il trio di giocatori della Premier che cercava: un centralone di esperienza e cannibale di vittorie come John Stones, un esterno diverso da Dumfries e da scatenare su due fasce come Djed Spence e, più di ogni altro, quell'acceleratore di particelle che è Curtis Jones. È l'uomo destinato a cambiare il livello di energia in mezzo, atterrato ufficialmente ieri sul suolo milanese. Se si sommano i nuovi arrivi alla truppa scudettata, allora sì che si nota il raddoppio di questa Inter, un rilancio quasi ideologico e non solo sportivo. Mai come quest'anno la squadra si è allargata per davvero e Chivu può fare le cose in grande per tentare l'assalto a ogni competizione: non solo il campionato e la Coppa Italia da vincere ancora, ma pure un sensibile rilancio europeo perché brucia ancora (e non solo per le perdite economiche) l'improvvisa eliminazione contro il Bodo nel playoff di Champions. Insomma, il romeno possiede due squadre fatte e finite, quasi intercambiabili dalla porta all'attacco: per ogni ruolo un titolare e una riserva al top, incerti casi perfino due".