Dario Baccin ha già iniziato a muoversi nel suo nuovo ruolo di direttore sportivo dell’Inter. E uno dei primi dossier affrontati riguarda Federico Dimarco.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, Baccin ha incontrato a Madrid tutto l’entourage dell’esterno nerazzurro. Un confronto che è servito per fare il punto su diversi aspetti e, inevitabilmente, anche sul futuro contrattuale del giocatore.

Dimarco si aspetta il rinnovo

Tra i temi affrontati c’è infatti il rinnovo di Dimarco, che si aspetta di prolungare il proprio rapporto con l’Inter a cifre superiori rispetto a quelle percepite attualmente.

Non si tratta ancora della fase conclusiva della trattativa, ma l’incontro di Madrid rappresenta un passaggio importante per iniziare a impostare il discorso e capire margini e tempi dell’operazione.

Dimarco resta uno dei punti di riferimento della squadra e il tema dell’adeguamento contrattuale è destinato quindi a entrare sempre più nel vivo.

In arrivo altri incontri

Il lavoro di Baccin non si fermerà a Dimarco.

Nei prossimi giorni il nuovo ds dell’Inter avrà infatti altri appuntamenti con gli agenti di Carlos Augusto e Manuel Akanji, per fare il punto anche sulle rispettive situazioni.

Prime mosse, dunque, per Baccin dopo il cambio nell’area sportiva: si parte dai contratti e dalla gestione dei giocatori già centrali nel progetto nerazzurro.