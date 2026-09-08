Prima della partita contro il Real, l'allenatore nerazzurro ha spiegato le sue decisioni in merito all'undici titolare al Bernabeu
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«Non abbiamo niente da dimostrare, dobbiamo mantenere intraprendenza e coraggio per mantenere il livello e poi questa è la partita perfetta per misurarsi perché si affronta grandi squadre, con grandi obiettivi da raggiungere». Così Chivu ha parlato ai microfoni di Skysport prima della partita dell'Inter contro il Real Madrid di Mourinho.
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L'allenatore nerazzurro ha parlato delle sue scelte per l'undici titolare e ha dato grande importanza al gruppo. Le sue parole:
-Le scelte in difesa?Quando si sceglie una formazione ci sono tanti fattori che incidono sulle decisioni. Sì la velocità ed è importante avere giocatori di personalità e che hanno coraggio di difendere con tanto spazio alle spalle e giocatori come Vinicius e Mbappè.
-Prima da titolare per Curtis Jones: come lo hai visto e come si è inserito nell'Inter?Abbiamo un centrocampo di qualità, voi parlate di singoli,ma ik gruppo ha valore e intensità e si mette a disposizione della squadra, tutti li nomino. Queste scelte che mi permettono di stare più sereno sono importanti senza creare sconforto per chi resta in panchina perché il livello è alto, le gare durano più di novanta minuti, e chi subentra può fare meglio di chi è partito da titolare.
(Fonte: Skysport)
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