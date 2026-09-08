Le reazioni social dei tifosi dell'Inter per la partita contro il Real Madrid, esordio in Champions per la squadra di Chivu
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L'Inter esordisce in Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, una delle favorite alla vittoria finale e allenato dal grande ex José Mourinho.
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