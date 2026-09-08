Le reazioni social dei tifosi dell'Inter per la partita contro il Real Madrid, esordio in Champions per la squadra di Chivu

Matteo Pifferi
lautaro

VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

L'Inter esordisce in Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, una delle favorite alla vittoria finale e allenato dal grande ex José Mourinho.

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Real Madrid-Inter 2-0

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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1

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