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Dario Baccin non ha perso tempo dalla nomina a nuovo direttore sportivo dell'Inter e sta lavorando sottotraccia per il futuro dei nerazzurri, a cominciare dalla questione rinnovi. Non c'è solo la questione Calhanoglu sul taccuino del ds interista: come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, le grandi manovre sono partite anche per il futuro di Dimarco:

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"Calhanoglu è talmente unico, che l’Inter sta pensando a un rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. I rapporti con il suo procuratore, Stipic, sono ottimi. E Baccin, neo-ds in carica dopo l’addio di Ausilio, ha già preso contatti per affrontare il discorso del futuro del centrocampista turco, che il 6 febbraio compirà 33 anni. Il nodo di un eventuale prolungamento potrebbe essere l’ingaggio. L’ex-Milan, infatti, percepisce attualmente 6,5 milioni a stagione. Ebbene, l’Inter proporrà un nuovo accordo a cifre, inevitabilmente, più basse, magari con una parte variabile legata alle presenze. Da capire, le intenzioni di Calhanoglu, comunque attratto da una conclusione della carriera in Turchia, resa ancora più “dolce” da un ricco contratto".

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"Non solo Calha, Baccin è intenzionato ad aprire canali di comunicazione con tutti gli agenti che rappresentano i giocatori nerazzurri. Ci sono due questioni, però, che hanno più urgenza delle altre. Si tratta di Dimarco e di Carlos Augusto. Per l’azzurro, il dirigente interista si è già mosso, visto che, approfittando della trasferta a Madrid, ha incontrato Canales, il suo procuratore. Dimarco è legato alla squadra nerazzurra fino al 2027, ma viale Liberazione ha in mano un’opzione per allungare il contratto di un’altra stagione. Tuttavia, il club, preferirebbe raggiungere una piena intesa e rinnovare per qualche anno in più".

(Fonte: Corriere dello Sport)