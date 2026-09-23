Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dario Baccin è al lavoro per mettere la sua prima, vera firma da direttore sportivo dell'Inter. E potrebbe farlo con un colpo a centrocampo. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, il dirigente nerazzurro ha messo gli occhi su Romano, centrocampista del Cagliari, indicato come possibile erede di Calhanoglu qualora il turco dovesse lasciare nel 2027:

Getty Images

"Tra queste, sebbene proprio Baccin di recente abbia detto a tal riguardo che «è prematuro fare nomi», al ds piace parecchio Alessandro Romano, centrocampista 2006 convocato da Roberto Mancini in Nazionale seguito da vicino anche dalla Juventus con cui si potrebbe accendere un derby d’Italia sul mercato. Più giovane, ha caratteristiche diverse, ma potrebbe integrarsi in un centrocampo più dinamico come quello che potrebbe costruire in futuro l’Inter, e poi rispetta l’identikit sia di Oaktree - che alla carta d’identità guarda eccome - sia del presidente Beppe Marotta, che ha sempre indicato nello zoccolo duro di italiani una delle migliori garanzie di successo".

Getty Images

"Come Marco Palestra, è sbocciato a Cagliari, con la grossa differenza che si dovrebbe trattare direttamente con i sardi, che hanno strappato alla Roma l’obbligo di riscatto. Il canale di comunicazione - l’esempio più lampante è Nicolò Barella - è notoriamente privilegiato, altra ottima ragione per cui i fari interisti sul ragazzo di Winterthur sono più che accesi".