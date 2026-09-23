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Sembra lontano, ma le manovre in vista del mercato di gennaio, in casa Inter, sono già iniziate. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, non è affatto escluso che si operi anche in uscita sul fronte Stankovic, che fin qui ha trovato poco spazio, pur avendo fatto carte false in estate per restare a Milano. Si legge:

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"Sul futuro del figlio di Dejan il punto definitivo non verrà fatto già in autunno bensì si aspetterà gennaio, anche alla luce della riapertura del mercato. Ovviamente non è da escludere un’uscita in prestito, anche per permettere all’ex Bruges di giocare con continuità negli ultimi sei mesi dell’anno qualora lo spazio nell’Inter dovesse rimanere ridotto come lo è stato fin qui".

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"Saranno in ogni caso valutazioni che verranno fatte più avanti. L’Inter sul giovane serbo ha investito in maniera decisa, esercitando il diritto di riacquisto a 23 milioni, ma va ricordato anche che il club (in accordo con le intenzioni del giocatore) in estate ha respinto un’offerta da 40 milioni del Brentford per non precludergli fin dall’inizio la privilegiata strada nerazzurra".

(Fonte: Corriere dello Sport)