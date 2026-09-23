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L'edizione odierna del Corriere della Sera ha raccontato un retroscena sulla scorsa estate che ha visto protagonista Cristian Chivu e un nome importante come Hakan Calhanoglu:

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"Dopo Inzaghi, che ha avuto il guizzo di affidargli la cabina di regia, Calhanoglu ha conquistato anche Chivu, che ne ha subito riconosciuto l’importanza. Il tecnico romeno si è speso perché la scorsa estate non ci fossero brutte sorprese: l’ex-Milan doveva restare a tutti i costi, anche a patto di andare a scadenza nel 2027. Evidentemente, il feeling è reciproco".

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"Non a caso, a differenza di un anno fa, stavolta non ci sono state turbolenze. Vero che si sono rincorse nuovamente certe voci dalla Turchia, ma si sono anche spente subito. Proprio perché nessuno le ha alimentate".

(Fonte: Corriere dello Sport)