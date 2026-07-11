Il trasferimento dell'esterno israeliano è stato messo temporaneamente in stand by: necessari altri controlli

Fabio Alampi Redattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 18:35)

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Il trasferimento di Anan Khalaili dall'Union Saint-Gilloise all'Inter è stato messo temporaneamente in stand by. Questo perchè le visite mediche a cui si è sottoposto l'esterno israeliano nella giornata di ieri hanno fatto emergere alcuni dubbi dal punto di vista medico, motivo per cui si sono resi necessari ulteriori controlli.

Come spiega Sky Sport, in questo momento ci sono attesa e massima attenzione: l'attesa è per i nuovi accertamenti, l'attenzione estrema è quella imposta dai protocolli che in Italia mettono la salute dell'atleta al di sopra di tutto. Per ottenere l'idoneità sportiva è obbligatorio che non ci siano malattie strutturali: la cardiopatia è la più frequente, ma non l'unica. Se dagli esami di primo livello emerge anche il solo sospetto di qualcosa che non va, si passa al secondo livello, così da capire se la natura della problematica è lieve o genetica, ma non tale da far pensare a peggioramenti sotto sforzo, e ancora se risolvibile anche con piccoli interventi.

Un precedente, in tal senso, è quello che accadde nel 2011 e che vede come protagonista Antonio Cassano: l'ex attaccante, ai tempi in forza al Milan, ottenne l'idoneità sportiva dopo un'operazione. C'è però anche la possibilità che gli esiti non supportino la tranquillità necessaria a garatire l'idoneità: ad esempio, il defibrillatore sottocutaneo non risolve il problema alla base, e per questo in Italia non è consentito giocarci. La situazione di Khalaili è ancora tutta da approfondire: i prossimi giorni diranno se l'Inter avrà il suo nuovo esterno o se, dopo Palestra, e per motivi totalmente diversi, dovrà farsi trovare pronta per cambiare strategia.