L’obiettivo del prossimo anno sarà quello di ripetersi in campionato e migliorare il rendimento in Champions League: Chivu ha la ricetta

Matteo Pifferi Redattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 14:02)

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"Cristian Chivu ha una ricetta per far lievitare le ambizioni della sua Inter. Il club ha dettato la linea: l’obiettivo del prossimo anno sarà quello di ripetersi in campionato e migliorare il rendimento in Champions League. Per provarci, il rumeno ha individuato gli ingredienti che servono e la dirigenza si è già messa all’opera per accontentarlo. Si farà tutto il possibile, anche magari rivedendo al rialzo i dettagli economici della strategia in generale e in alcuni casi specifici, purché si riesca ad assecondare le sue richieste". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulle idee di Chivu per rinforzare l'Inter.

Il primo nome sulla lista è ovviamente Marco Palestra, la prima richiesta specifica del mister, diventata ancora più esplicita dopo l'addio di Dumfries. Palestra ha colpito molto Chivu per personalità, capacità di saltare l'uomo e doti atletiche. Nei prossimi giorni ci sarà un altro tentativo con l'Atalanta. "Palestra non è però l’unica richiesta di Chivu. La scelta di mollare la pista Muharemovic, per esempio, e insistere su Solet è anch’essa figlia di valutazioni condivise a più livelli. Lo staff tecnico aveva indicato la preferenza sul difensore dell’Udinese in tempi non sospetti, Ausilio ha atteso che la questione personale del ragazzo si risolvesse senza conseguenze per il primo approccio con i friulani. Ballano circa 6 milioni tra domanda e offerta, non una forbice che in qualche modo sembra possa compromettere l’affare", si legge sul CorSport.

E poi a centrocampo il nome forte è Curtis Jones, il preferito di Chivu mentre Manu Koné sembra un obiettivo più defilato rispetto a qualche settimana fa. Spazio per il doppio colpo non sembra esserci, considerando il rinnovo di Mkhitaryan e la permanenza di Calhanoglu, voluta chiaramente anche dal tecnico.