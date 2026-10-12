Quasi 100 milioni di euro di operazioni in entrata, con Andy Diouf e Ange-Yoan Bonny in cima alla lista. Il bilancio 2025/26 dell'Inter, diffuso oggi e visionato da FCINTER1908, permette di conoscere nel dettaglio le valutazioni dei diritti dei calciatori acquistati dal club nerazzurro nel corso dell'esercizio.

Il documento riporta un valore complessivo di 99,754 milioni di euro, che scende a 95,327 milioni una volta considerato l'effetto attualizzativo, pari a 4,427 milioni.

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Diouf davanti a Bonny: le due operazioni più importanti

Il giocatore con la valutazione più elevata è, acquistato dal Lens. Il centrocampista francese figura a bilancio per, cifra che diventadopo l'attualizzazione.

Subito dietro c'è Ange-Yoan Bonny. Per l'attaccante arrivato dal Parma il bilancio indica una valutazione di 24,615 milioni, con un valore attualizzato di 23,750 milioni.

Entrambi risultano legati all'Inter fino al 2030.

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Akanji a 16,6 milioni, Stankovic a 15,3

Al terzo posto compare, arrivato dal Manchester City. La valutazione del diritto del difensore svizzero è pari a, mentre il valore attualizzato è di. Scadenza 2028.

Subito dopo c'è Aleksandar Stankovic, rientrato dal Club Brugge. Per il centrocampista serbo la valutazione riportata è di 15,293 milioni, che diventano 14,205 milioni dopo l'attualizzazione. Il contratto scade nel 2031. L'Inter non ha registrato la plusvalenza dell'anno scorso e ha quindi messo a bilancio la differenza tra il valore della cessione al Club Brugge e il valore della recompra

Soltanto queste quattro operazioni, sommate, raggiungono una valutazione complessiva dei diritti di 82,364 milioni di euro.

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Massolin, Jakirovic, Sucic: le altre cifre

Il bilancio permette di conoscere anche i valori delle operazioni meno onerose.

Per Yanis Massolin, arrivato dal Modena, il documento indica 3,934 milioni di euro, che scendono a 3,858 milioni dopo l'attualizzazione.

Leon Jakirovic, proveniente dalla Dinamo Zagabria, figura invece per 2,8 milioni, senza effetti di attualizzazione.

Particolarmente interessante anche il dato relativo a Petar Sucic: nella tabella, in corrispondenza della Dinamo Zagabria, compare una valutazione di 1,5 milioni di euro, frutto dei bonus. Il totale per il croato sale così a 16,105 milioni di euro

Per Richi Agbonifo, arrivato dall'Hellas Verona, il costo è di 1,435 milioni, con un valore attualizzato di 1,409 milioni.

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Completano il prospetto Carlos Augusto, per il quale viene riportata una voce da 1,053 milioni riferita al Monza (il totale sale a 16,267 mln), e Mattia Marello, con una valutazione di 1,012 milioni.

Tutti i valori riportati nel bilancio

Calciatore Valutazione diritto Valore attualizzato Andy Diouf 25,842 24,308 Ange-Yoan Bonny 24,615 23,750 Manuel Akanji 16,614 15,837 Aleksandar Stankovic 15,293 14,205 Yanis Massolin 3,934 3,858 Leon Jakirovic 2,800 2,800 Petar Sucic 1,500 1,500 Richi Agbonifo 1,435 1,409 Carlos Augusto 1,053 1,014 Mattia Marello 1,012 0,990 Altri diritti acquisiti 5,657 5,657 Totale 99,754 95,327

Attenzione alla voce da 5,657 milioni: il bilancio spiega di cosa si tratta

Di seguito il dettaglio delle operazioni. Le cifre sono espresse in milioni di euro.Il prospetto contiene anche una voce aggregata da, indicata come altri diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori acquistati nell'esercizio.

Una nota del bilancio chiarisce che questa cifra comprende principalmente premi di rendimento maturati durante l'esercizio e relativi a calciatori i cui diritti erano stati acquistati nelle stagioni precedenti.

È un dettaglio importante per interpretare correttamente il totale.

Resta comunque una fotografia molto interessante del mercato nerazzurro: Diouf e Bonny rappresentano le due operazioni di maggiore portata, seguiti da Akanji e Stankovic. Quattro nomi che da soli concentrano oltre l'82% delle valutazioni complessiv.