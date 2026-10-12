Spazio anche alle parole di Yann Sommer alla vigilia di Inter-Club Brugge di Champions League. Il portiere svizzero, ex di turno nella gara in programma al Meazza, prende parola nella sala stampa del suo ex stadio. Qui le sue considerazioni raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "E' speciale per me essere qui, nello stadio in cui ho giocato negli ultimi tre anni con tanti ricordi belli. Quando sono entrato mi ha fatto un po' strano, ma sarà bello incontrare tanti miei ex compagni".

Che partita ti aspetti?"L'Inter è un top club, una squadra molto forte, domani sarà favorita perché ha più esperienza, ma il calcio è così: sappiamo di avere una buona squadra, giocatori giovani che possono fare bene. Dobbiamo essere coraggiosi e fare del nostro meglio, sarà una gara interessante".

Cosa rende speciale Tresoldi come attaccante?“E’ un grande attaccante, con tantissima qualità. Si vede ogni giorno in allenamento, è un bravo ragazzo anche. Sono sicuro farà una bella carriera. Sarà importante avere qualcuno che può essere pericoloso come lui domani”.

Sarai in ‘modalità Yamal’?“Sto bene. Dopo qualche mese in Belgio mi sento molto bene, anche nella squadra, con lo staff con cui è molto semplice lavorare. Ho grandi motivazioni per domani. In Champions League contano i dettagli, devi essere perfetto contro le grandi squadre. Ci proveremo domani, gli errori capitano nel calcio, ma proveremo domani a fare del nostro meglio contro l’Inter”.

Ti aspetti un benvenuto caloroso a San Siro?“E’ sempre speciale giocare in uno stadio come questo, io sono un ragazzo che si emoziona”.

Il tuo rapporto con Chivu?“Un grande allenatore, mi sono divertito a giocare nella sua Inter. Anche con Inzaghi ho avuto un grande rapporto, è stato lui a volermi a Milano, ci siamo anche sentiti recentemente. Sono due grandi allenatori”.

Che rapporto avevi con i tifosi?“Bellissimo, ricordo ancora quando siamo usciti col bus per festeggiare gli scudetti vinti. Sarà bello sfidare i miei ex compagni e rivedere la gente di San Siro.