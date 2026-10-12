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Il report

VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Triplete? Un sogno, ma ogni tanto i sogni possono realizzarsi..."

FC Internazionale Milano presenta oggi il primo Report di Sostenibilità della propria storia, un documento che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso del Club verso un modello di crescita sempre più responsabile, trasparente e orientato alla creazione di valore nel lungo periodo.

Il Report nasce dalla consapevolezza del ruolo che il Club svolge all’interno della società e dalla volontà di andare oltre i temi di compliance tecnica per comprendere e gestire in modo sempre più efficace l’impatto generato dalle proprie attività verso tifosi, dipendenti, atleti, partner, comunità e nuove generazioni.

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