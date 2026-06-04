Non è semplice la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra . Il club di Viale della Liberazione ha presentato una prima offerta: 42 milioni di euro più bonus. La risposta del club bergamasco è stata secca: no. Come sottolinea il Corriere dello Sport , stavolta, rispetto alla trattativa per Lookman, è arrivata pure una controrichiesta, ovvero 53 milioni.

"Tanti, addirittura tantissimi, ma la “sparata” non ha spaventato l’Inter. Anzi, sono subito cominciate riflessioni e analisi per arrivare quanto prima ad un rilancio. L’Inter ha certamente margine per mettere qualche milione in più. In questo senso, i 20 che arriveranno dal passaggio di Dumfries al Real Madrid saranno senz’altro d’aiuto. E, peraltro, in passato non sono mancati i grandi investimenti per calciatori italiani", sottolinea il Corriere dello Sport.