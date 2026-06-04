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Palestra, ecco la controrichiesta dell’Atalanta. La ‘sparata’ non ha spaventato l’Inter, anzi…
Non è semplice la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. Il club di Viale della Liberazione ha presentato una prima offerta: 42 milioni di euro più bonus. La risposta del club bergamasco è stata secca: no. Come sottolinea il Corriere dello Sport, stavolta, rispetto alla trattativa per Lookman, è arrivata pure una controrichiesta, ovvero 53 milioni.
"Tanti, addirittura tantissimi, ma la “sparata” non ha spaventato l’Inter. Anzi, sono subito cominciate riflessioni e analisi per arrivare quanto prima ad un rilancio. L’Inter ha certamente margine per mettere qualche milione in più. In questo senso, i 20 che arriveranno dal passaggio di Dumfries al Real Madrid saranno senz’altro d’aiuto. E, peraltro, in passato non sono mancati i grandi investimenti per calciatori italiani", sottolinea il Corriere dello Sport.
"Per Barella, ad esempio, tra cifra del prestito e bonus, venne superata quota 50 milioni. Inoltre, c’è l’idea di aggiungere una contropartita tecnica che riduca l’esborso economico. Il nome sarebbe quello di Cocchi (anche lui assistito da Lucci), prodotto del settore giovanile interista, classe 2007, esterno sinistro, reduce da una stagione con l’Under 23, con l’aggiunta di 3 presenze con Chivu, una delle quali da titolare, in Coppa Italia".
(Corriere dello Sport)
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