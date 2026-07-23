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Per Yann Bisseck quella che sta per iniziare sarà la quarta stagione con la maglia dell'Inter. Arrivato nell'estate del 2023 dai danesi dell'Aarhus, il difensore tedesco si è trasformato nel tempo da oggetto praticamente sconosciuto e elemento solido e affidabile, ritagliandosi un ruolo sempre più importante all'interno della rosa nerazzurra.

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Uno status da protagonista che verrà confermato anche in futuro: secondo Sportitalia, infatti, stanno proseguendo in maniera costruttiva i dialoghi per il rinnovo del contratto di Bisseck, nonostante una scadenza ancora lontana (30 giugno 2029). Da entrambe le parti è stata confermata la volontà di andare avanti insieme, così da rendere il tedesco uno dei pilastri della squadra del presente e del futuro.