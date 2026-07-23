Problema fisico per il centrocampista francese, rimasto precauzionalmente a riposo

Fabio Alampi
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VIDEO / Massolin, che numero! Doppia finta su Pavard e gol

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Prosegue il ritiro dell'Inter a Donaueschingen, in Germania. Come raccolto da Fcinter1908, Yanis Massolin è alle prese con un affaticamento muscolare: il centrocampista francese, dopo aver saltato l'amichevole di ieri contro l'Aasen, è rimasto precauzionalmente a riposo anche oggi.

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Le sue condizioni verranno nuovamente valutate domani e, nel caso fosse necessario, verranno eseguiti esami più approfonditi.

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