Problema fisico per il centrocampista francese, rimasto precauzionalmente a riposo
VIDEO / Massolin, che numero! Doppia finta su Pavard e gol
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Prosegue il ritiro dell'Inter a Donaueschingen, in Germania. Come raccolto da Fcinter1908, Yanis Massolin è alle prese con un affaticamento muscolare: il centrocampista francese, dopo aver saltato l'amichevole di ieri contro l'Aasen, è rimasto precauzionalmente a riposo anche oggi.
Le sue condizioni verranno nuovamente valutate domani e, nel caso fosse necessario, verranno eseguiti esami più approfonditi.
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