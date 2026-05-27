A breve sarà ufficializzato il rinnovo di Chivu, poi si andrà dritti sul mercato. E c'è già il nome per il quale l'intenzione è quello di fare un grande sforzo

E' ufficialmente cominciata in casa Inter la programmazione della prossima stagione: a breve sarà ufficializzato il rinnovo di Cristian Chivu, poi si andrà dritti sul mercato. E c'è già il nome per il quale l'intenzione è quello di fare un grande sforzo.