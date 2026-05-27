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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, c’è l’ok di Oaktree: l’Inter farà un sacrificio economico per prendere…
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Mercato, c’è l’ok di Oaktree: l’Inter farà un sacrificio economico per prendere…
A breve sarà ufficializzato il rinnovo di Chivu, poi si andrà dritti sul mercato. E c'è già il nome per il quale l'intenzione è quello di fare un grande sforzo
E' ufficialmente cominciata in casa Inter la programmazione della prossima stagione: a breve sarà ufficializzato il rinnovo di Cristian Chivu, poi si andrà dritti sul mercato. E c'è già il nome per il quale l'intenzione è quello di fare un grande sforzo.
Scrive Il Giorno: "Un sacrificio economico potrebbe essere fatto per Marco Palestra, a prescindere dall’eventuale cessione di Dumfries (clausola da 25 milioni che scade a luglio). Per l’esterno classe 2005 di proprietà dell’Atalanta, reduce dall’ottima stagione a Cagliari, c’è l’ok di Oaktree. Ora si tratta con i Percassi".
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