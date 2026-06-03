Con la cessione chiusa al Real Madrid di Denzel Dumfries, ora l'Inter mette tutto su Marco Palestra, vera priorità sulla fascia destra

Marco Astori Redattore 3 giugno - 09:03

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Con la cessione chiusa al Real Madrid di Denzel Dumfries, ora l'Inter mette tutto su Marco Palestra, vera priorità sulla fascia destra. Ecco le ultime da Fabrizio Romano: "L'Inter ha abbastanza fretta sul fronte Palestra: ha capito che in Premier League oggi piace, domani può diventare una priorità e uno dei pochi terzini destri di livello sul mercato.

Il City cerca un terzino da un anno e se chiedi perché non l'hanno ancora preso rispondono che piaceva Livramento ma costava troppo e di terzini destri da City secondo loro sul mercato oggi non ce ne sono. E Palestra può rientrare in quella lista ristretta.

Il Newcastle è pronto a spendere 50 milioni con bonus, ma poi c'è il giocatore che può dettare la strada: poi è l'Atalanta che decide. Il discorso Palestra per l'Inter è una priorità: parte da 40 milioni ma non bastano, ma tra contropartite e modalità per trovare l'accordo, spera di avvicinarsi.