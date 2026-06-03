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Romano: “Inter ha fretta per Palestra, è priorità! E spera di avvicinarsi mettendo dentro…”
Con la cessione chiusa al Real Madrid di Denzel Dumfries, ora l'Inter mette tutto su Marco Palestra, vera priorità sulla fascia destra. Ecco le ultime da Fabrizio Romano: "L'Inter ha abbastanza fretta sul fronte Palestra: ha capito che in Premier League oggi piace, domani può diventare una priorità e uno dei pochi terzini destri di livello sul mercato.
Il City cerca un terzino da un anno e se chiedi perché non l'hanno ancora preso rispondono che piaceva Livramento ma costava troppo e di terzini destri da City secondo loro sul mercato oggi non ce ne sono. E Palestra può rientrare in quella lista ristretta.
Il Newcastle è pronto a spendere 50 milioni con bonus, ma poi c'è il giocatore che può dettare la strada: poi è l'Atalanta che decide. Il discorso Palestra per l'Inter è una priorità: parte da 40 milioni ma non bastano, ma tra contropartite e modalità per trovare l'accordo, spera di avvicinarsi.
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