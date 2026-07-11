Fino a qualche tempo fa era assolutamente fuori dal progetto: ora è cambiato qualcosa? Risponde il Quotidiano Sportivo

Il tema più discusso in queste ore tra i tifosi dell'Inter è il futuro di Benjamin Pavard. Il difensore francese ieri era al CONI per i test fisici prestagionali e alla domanda di alcuni tifosi in merito ad una sua eventuale permanenza ha risposto "Se mi vogliono sì".