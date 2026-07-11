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Mercato, cambio di programma e permanenza per Pavard? Ecco cosa fa sapere l’Inter

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Fino a qualche tempo fa era assolutamente fuori dal progetto: ora è cambiato qualcosa? Risponde il Quotidiano Sportivo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il tema più discusso in queste ore tra i tifosi dell'Inter è il futuro di Benjamin Pavard. Il difensore francese ieri era al CONI per i test fisici prestagionali e alla domanda di alcuni tifosi in merito ad una sua eventuale permanenza ha risposto "Se mi vogliono sì".

Inter Pavard

Fino a qualche tempo fa era assolutamente fuori dal progetto: ora è cambiato qualcosa? Risponde il Quotidiano Sportivo: "Ad oggi una sua permanenza non è nei programmi, ma non è semplice piazzare un giocatore da 5 milioni netti l’anno di stipendio (fino al 2028).

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Con un po’ di diplomazia, è possibile che lo strappo avvenuto un anno fa venga ricucito. In caso contrario in via della Liberazione cercheranno non uno, ma due difensori da aggiungere in rosa".

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