Il mercato estivo dell'Inter ruoterà anche intorno alla scelta di un portiere che possa raccogliere l'eredità di Yann Sommer, in scadenza di contratto a giugno e destinato a lasciare Milano. Tra i tanti nomi circolati in queste settimane c'è anche quello di Alisson Becker, brasiliano del Liverpool, già apprezzato in Italia con la maglia della Roma.
calciomercato
Inter, caccia al dopo Sommer: il desiderio per la porta è Alisson. Ma la sensazione è che…
Un'ipotesi affascinante, ma al tempo stesso molto complicata, come racconta il Corriere dello Sport: "L'Inter intanto è concentrata sul prossimo numero uno. Se in casa nerazzurra potessero esprimere un desiderio, la scelta sarebbe quella di Alisson Becker, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. Classe 1992, ha già giocato in Italia e dal punto di vista tecnico rappresenterebbe una garanzia. Il contratto in scadenza nel 2027 ha portato di recente i dirigenti di viale della Liberazione ad analizzare la situazione nel tentativo di capire se potesse diventare un'opportunità.
Il giocatore sembra però orientato a non lasciare i Reds. Non esclude di trasferirsi altrove a parametro zero tra un anno, magari sempre in Premier, per poter strappare un nuovo contratto a cifre vicine ai circa 6 milioni che percepisce oggi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA