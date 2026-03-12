Un'ipotesi affascinante, ma al tempo stesso molto complicata, come racconta il Corriere dello Sport: "L'Inter intanto è concentrata sul prossimo numero uno. Se in casa nerazzurra potessero esprimere un desiderio, la scelta sarebbe quella di Alisson Becker, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. Classe 1992, ha già giocato in Italia e dal punto di vista tecnico rappresenterebbe una garanzia. Il contratto in scadenza nel 2027 ha portato di recente i dirigenti di viale della Liberazione ad analizzare la situazione nel tentativo di capire se potesse diventare un'opportunità.