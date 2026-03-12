FC Inter 1908
Inter, caccia al dopo Sommer: il desiderio per la porta è Alisson. Ma la sensazione è che…

Il portiere brasiliano del Liverpool, già visto in Italia con la maglia della Roma, è il grande sogno dei nerazzurri
Fabio Alampi Redattore 

Il mercato estivo dell'Inter ruoterà anche intorno alla scelta di un portiere che possa raccogliere l'eredità di Yann Sommer, in scadenza di contratto a giugno e destinato a lasciare Milano. Tra i tanti nomi circolati in queste settimane c'è anche quello di Alisson Becker, brasiliano del Liverpool, già apprezzato in Italia con la maglia della Roma.

Getty Images

Un'ipotesi affascinante, ma al tempo stesso molto complicata, come racconta il Corriere dello Sport: "L'Inter intanto è concentrata sul prossimo numero uno. Se in casa nerazzurra potessero esprimere un desiderio, la scelta sarebbe quella di Alisson Becker, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. Classe 1992, ha già giocato in Italia e dal punto di vista tecnico rappresenterebbe una garanzia. Il contratto in scadenza nel 2027 ha portato di recente i dirigenti di viale della Liberazione ad analizzare la situazione nel tentativo di capire se potesse diventare un'opportunità.

Getty Images

Il giocatore sembra però orientato a non lasciare i Reds. Non esclude di trasferirsi altrove a parametro zero tra un anno, magari sempre in Premier, per poter strappare un nuovo contratto a cifre vicine ai circa 6 milioni che percepisce oggi".

