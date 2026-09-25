In questi giorni, inizierà la trattativa tra Inter e Calhanoglu per il rinnovo di contratto del centrocampista turco
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In questi giorni, inizierà la trattativa tra Inter e Calhanoglu per il rinnovo di contratto del centrocampista turco, attualmente in scadenza nel 2027.
L'edizione odierna de Il Giorno fa il punto della situazione:
"L’idea sarebbe di un contratto biennale al “ribasso“, ovvero 4,5 milioni di euro (più bonus) a stagione) rispetto ai 6,5 attualmente percepiti. A queste condizioni le parti sono distanti, ma la trattativa inizia solo ora".
(Fonte: Il Giorno)
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