In questi giorni, inizierà la trattativa tra Inter e Calhanoglu per il rinnovo di contratto del centrocampista turco

Marco Macca
Inter Chivu

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In questi giorni, inizierà la trattativa tra Inter e Calhanoglu per il rinnovo di contratto del centrocampista turco, attualmente in scadenza nel 2027.

Calhanoglu
Getty Images

L'edizione odierna de Il Giorno fa il punto della situazione:

Calhanoglu
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"L’idea sarebbe di un contratto biennale al “ribasso“, ovvero 4,5 milioni di euro (più bonus) a stagione) rispetto ai 6,5 attualmente percepiti. A queste condizioni le parti sono distanti, ma la trattativa inizia solo ora".

(Fonte: Il Giorno)

Calhanoglu

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