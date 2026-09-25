VIDEO / L'Inter parte sempre 0-2: sta diventando un problema?

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E' ufficialmente partito il nuovo ciclo dell'Inter: dopo l'addio di Piero Ausilio, la guida della parte sportiva è stata affidata a Dario Baccin. E, secondo Sportitalia, con il nuovo ds, "chissà che una delle strade non possa essere quella di allargare ulteriormente gli orizzonti dello scouting.

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L’Inter negli ultimi anni ha battuto con grande efficacia soprattutto determinati mercati europei. Il prossimo passaggio potrebbe essere quello di provare a esplorare con maggiore continuità anche territori finora frequentati meno, a partire dal Sudamerica, dove anticipare la concorrenza sui talenti significa spesso acquistare prima che determinate valutazioni diventino proibitive.

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Non serve comprare troppi giocatori ogni estate. Serve comprare quelli giusti. Possibilmente prima degli altri. Ed è anche questa sostenibilità", scrive Gianluigi Longari.