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Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Giorno, la prossima settimana ci sarà un incontro tra la dirigenza dell'Inter e Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, per iniziare a parlare del contratto in scadenza nel 2027 del centrocampista turco. Sullo sfondo, resta il clamoroso scenario di un possibile inserimento della Juventus, che avrebbe messo gli occhi sull'ex Milan a parametro zero per il 2027:

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"La prossima settimana è in agenda il primo incontro fra Gordon Stipic, il procuratore di Hakan Calhanoglu, e Dario Baccin, da pochi giorni nuovo direttore sportivo dell’Inter. Ovviamente si parlerà del contratto in scadenza il 30 giugno del 2027, di un rinnovo che resta in bilico, di domande e offerte ben sapendo che sullo sfondo restano società come Galatasaray e Juventus pronte ad inserirsi".

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"Le perplessità dell’Inter sono soprattutto di natura fisica, visto il numero di gare saltate per infortunio dal centrocampista turco in particolar modo nell’ultima stagione (38 in totale da quando il giocatore è arrivato all’Inter, praticamente un campionato). Vero però che nel ruolo di regista basso Calha resta fra i migliori in circolazione, motivo per cui i nerazzurri proveranno comunque a trattenere il calciatore per non perderlo a zero".

(Fonte: Il Giorno)