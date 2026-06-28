FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter AS – Anche l’Inter sulle tracce di Camavinga: ecco quanto chiede il Real Madrid

calciomercato

AS – Anche l’Inter sulle tracce di Camavinga: ecco quanto chiede il Real Madrid

AS – Anche l’Inter sulle tracce di Camavinga: ecco quanto chiede il Real Madrid - immagine 1
Il futuro di Eduardo Camavinga potrebbe essere lontano dal Real Madrid. AS inserisce l'Inter tra le possibili interessate
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il futuro di Eduardo Camavinga potrebbe essere lontano dal Real Madrid. A confermarlo è l'edizione online di AS che sottolinea come il centrocampista francese, non convocato da Deschamps per il Mondiale, sia uno degli indiziati a lasciare Madrid così da permettere al Real di avere più spazio di manovra sul mercato.

AS – Anche l’Inter sulle tracce di Camavinga: ecco quanto chiede il Real Madrid- immagine 2
Getty Images

"Non sono ancora arrivate offerte concrete per lui, ma circolano forti indiscrezioni che lo collegano a club inglesi, italiani o francesi", sottolinea AS che poi cita l'Inter così come il PSG, con i francesi che lo monitoravano già dai tempi del Rennes. La valutazione? Il Real Madrid spera di ricavare almeno 60 mln di euro dalla cessione di Camavinga.

AS – Anche l’Inter sulle tracce di Camavinga: ecco quanto chiede il Real Madrid- immagine 3
Getty Images

Camavinga che però resta in attesa di un confronto diretto con Mourinho: "Un futuro colloquio con Mourinho potrebbe essere decisivo per stabilire se il giocatore potrà iniziare a valutare offerte dall'estero. Oppure, contro ogni previsione, potrebbe convincere l'allenatore", chiosa AS.

Leggi anche
Sky – Inter in corsa per Khalaili: il Napoli finora non ha chiuso perché…
Jones, non c’è solo l’Inter. In UK: “Spunta il Nottingham ma il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA