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calciomercato
AS – Anche l’Inter sulle tracce di Camavinga: ecco quanto chiede il Real Madrid
Il futuro di Eduardo Camavinga potrebbe essere lontano dal Real Madrid. A confermarlo è l'edizione online di AS che sottolinea come il centrocampista francese, non convocato da Deschamps per il Mondiale, sia uno degli indiziati a lasciare Madrid così da permettere al Real di avere più spazio di manovra sul mercato.
"Non sono ancora arrivate offerte concrete per lui, ma circolano forti indiscrezioni che lo collegano a club inglesi, italiani o francesi", sottolinea AS che poi cita l'Inter così come il PSG, con i francesi che lo monitoravano già dai tempi del Rennes. La valutazione? Il Real Madrid spera di ricavare almeno 60 mln di euro dalla cessione di Camavinga.
Camavinga che però resta in attesa di un confronto diretto con Mourinho: "Un futuro colloquio con Mourinho potrebbe essere decisivo per stabilire se il giocatore potrà iniziare a valutare offerte dall'estero. Oppure, contro ogni previsione, potrebbe convincere l'allenatore", chiosa AS.
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