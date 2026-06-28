Anan Khalaili è un obiettivo di mercato dell'Inter. L'esterno classe 2004, in forza all'Union Saint-Gilloise, è stato per settimane nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis che però fino a questo momento non ha piazzato l'affondo decisivo. L'esitazione degli azzurri ha dato modo ai nerazzurri, che intanto hanno visto sfumare l'ipotesi Marco Palestra, di inserirsi sull'israeliano che potrebbe sostituire quindi il partente Denzel Dumfries.

La conferma arriva anche dagli studi di Sky Sport. "Nelle ultime ore l'Inter si è inserita per l'esterno del Saint-Gilloise. Il Napoli non ha chiuso perché la richiesta è di 25 milioni di euro e per il club di De Laurentiis è alta, quindi ha dato modo ai nerazzurri di entrare in corsa", il punto da parte dei colleghi nel solito spazio di approfondimento nel corso del tg.