L'Inter non ha più avanzato per Curtis Jones e ora spunta il Nottingham Forest: la posizione del Liverpool

Matteo Pifferi Redattore 28 giugno - 19:41

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La trattativa tra Inter e Liverpool per Curtis Jones non ha visto passi in avanti negli ultimi giorni, nonostante siano arrivati segnali di un'apertura concreta da parte del calciatore all'opzione nerazzurra.

In Inghilterra, però, aprono ad un altro possibile scenario: "Curtis Jones è diventato un obiettivo del Nottingham Forest. Il Liverpool è a conoscenza dell'interesse del Forest visto che Vitor Pereira vuole rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Elliot per 116 milioni di sterline", scrive Ben Jacobs, firma di TeamTALK.

Jacobs conferma l'offerta dell'Inter di 21,5 mln di sterline, ossia 25 mln di euro. Il Liverpool, però, ne chiede 40 di milioni e non è ancora chiaro se il Forest - riporta sempre Jacobs - sia disposto ad investire tale cifra.

I Reds, tuttavia, sono anche disposti a perdere Jones a zero tra un anno qualora non arrivasse l'offerta giusta. E il Nottingham sta pensando anche a Bergvall, in uscita dal Tottenham, per il centrocampo come alternativa a Jones.