Il Como ha offerto per Chalobah25 mln + bonus al Chelsea. La richiesta è molto più alta: 35+5 mln. L'alternativa che il club italiano starebbe prendendo in considerazione è Davinson Sánchez del Galatasaray.
calciomercato
Sky – Solet in standby: Inter si guarda attorno. I soldi di Palestra su altri ruoli?
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il calciatore del club londinese è seguito anche dall'Inter che non ha ancora risolto per la posizione del centrale difensivo di destra. La questione Solet è in standby e si stanno valutando profili diversi come quello del calciatore inglese. Ma non è ancora un duello con il Como perché il club nerazzurro non ha mosso passi ufficiali per il calciatore sicuramente tenuto sotto osservazione dei nerazzurri.
Luca Marchetti ha spiegato su Skysport: "Il club si guarda attorno, vede se ci sono altre opzioni, c'è un accordo di massima col giocatore. Magari fa parte anche della strategia e vedere anche se ci sono altre opportunità dato che non è stato fatto l'investimento importante su Palestra e quindi la strategia può cambiare anche su altri ruoli".
Cambiare pelle—
"Il club sta per cambiare pelle: oggi sono andati via quatto giocatori importanti da un punto di vista tecnico e di spessore all'interno dello spogliatoio e hanno scritto la storia recente della squadra. Darmian farà il dirigente? È un'opzione che ha sul tavolo e l'Inter glielo ha proposto, ma non è detto accetti perché potrebbe volere ancora giocare. Evidente che questi giocatori andranno sostituire tanto è vero che si sta cercando un portiere per sostituire Sommer, un difensore per sostituire de Vrij e Acerbi e due alternative a Darmian e Dumfries destinato ormai al Real. Un nome è quello di Khailili. Queste sono le necessità nerazzurre. A centrocampo dato che Stankovic rimane e Frattesi è ancora all'Inter è rallentata la trattativa per Curtis Jones del Liverpool", ha spiegato il giornalista di Sky.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA