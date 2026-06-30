Il calciatore del club londinese è seguito anche dall'Inter che non ha ancora risolto per la posizione del centrale difensivo di destra. La questione Solet è in standby e si stanno valutando profili diversi come quello del calciatore inglese. Ma non è ancora un duello con il Como perché il club nerazzurro non ha mosso passi ufficiali per il calciatore sicuramente tenuto sotto osservazione dei nerazzurri.

Cambiare pelle

"Il club sta per cambiare pelle: oggi sono andati via quatto giocatori importanti da un punto di vista tecnico e di spessore all'interno dello spogliatoio e hanno scritto la storia recente della squadra. Darmian farà il dirigente? È un'opzione che ha sul tavolo e l'Inter glielo ha proposto, ma non è detto accetti perché potrebbe volere ancora giocare. Evidente che questi giocatori andranno sostituire tanto è vero che si sta cercando un portiere per sostituire Sommer, un difensore per sostituire de Vrij e Acerbi e due alternative a Darmian e Dumfries destinato ormai al Real. Un nome è quello di Khailili. Queste sono le necessità nerazzurre. A centrocampo dato che Stankovic rimane e Frattesi è ancora all'Inter è rallentata la trattativa per Curtis Jones del Liverpool", ha spiegato il giornalista di Sky.