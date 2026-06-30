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calciomercato
Mercato, c’è la decisione definitiva dell’Inter su Sucic dopo le recenti voci dalla Premier
Dopo l'ottima stagione con l'Inter, anche il Mondiale sta confermando le grandi qualità di Petar Sucic: il centrocampista croato è in continua ascesa, tanto da aver acceso l'attenzione di qualche top club di Premier League. Ma l'intenzione del club nerazzurro è chiara, come spiega il Corriere dello Sport: "Le grandi qualità tecniche sono sempre state nel suo bagaglio calcistico e Petar Sucic le sta mettendo in mostra anche sul palcoscenico del Mondiale. In Croazia-Ghana ha lasciato il segno con il gol che ha sbloccato la partita e le buone prestazioni hanno subito suscitato l’interesse di alcuni club di Premier, lesti a mettere gli occhi sul ventiduenne croato.
L’Inter però vuole farne un pilastro del centrocampo del futuro ed è per questo che non intende privarsene. Il tecnico Cristian Chivu l’anno prossimo è già pronto a dargli maggior minutaggio e quindi continuità, con la chance in diverse occasioni di poter rimpiazzare Calhanoglu e permettere al turco di scongiurare altri guai muscolari. Al Mondiale il ct Dalic l’ha già fatto partire titolare in due occasioni e venerdì Sucic potrebbe avere un’altra grande chance ai sedicesimi contro il Portogallo. Poi, dopo le vacanze, sarà atteso in ritiro per preparare un nuovo capitolo interista.
La prossima stagione dovrà proseguire la sua maturazione, dopo essersi guadagnato la fiducia di Chivu a suon di belle prestazioni riuscendo a unire le qualità di filtro in mezzo alle capacità di attaccare in verticale per far male agli avversari. In questa sessione di mercato la società nerazzurra sta provando a rinforzare il centrocampo, ma non c’è affatto l’intenzione di rinunciare a Sucic vista la sua giovane età e le potenzialità che il croato può ancora sprigionare. Dopo la prima stagione in nerazzurro è stato promosso ampiamente e non c’è ragione di interrompere il percorso intrapreso".
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