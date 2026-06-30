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Mercato, c’è la decisione definitiva dell’Inter su Sucic dopo le recenti voci dalla Premier

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Il centrocampista croato è in continua ascesa, tanto da aver acceso l'attenzione di qualche top club di Premier League. Ma l'intenzione dell'Inter è chiara
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Dopo l'ottima stagione con l'Inter, anche il Mondiale sta confermando le grandi qualità di Petar Sucic: il centrocampista croato è in continua ascesa, tanto da aver acceso l'attenzione di qualche top club di Premier League. Ma l'intenzione del club nerazzurro è chiara, come spiega il Corriere dello Sport: "Le grandi qualità tecniche sono sempre state nel suo bagaglio calcistico e Petar Sucic le sta mettendo in mostra anche sul palcoscenico del Mondiale. In Croazia-Ghana ha lasciato il segno con il gol che ha sbloccato la partita e le buone prestazioni hanno subito suscitato l’interesse di alcuni club di Premier, lesti a mettere gli occhi sul ventiduenne croato.

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Getty Images

L’Inter però vuole farne un pilastro del centrocampo del futuro ed è per questo che non intende privarsene. Il tecnico Cristian Chivu l’anno prossimo è già pronto a dargli maggior minutaggio e quindi continuità, con la chance in diverse occasioni di poter rimpiazzare Calhanoglu e permettere al turco di scongiurare altri guai muscolari. Al Mondiale il ct Dalic l’ha già fatto partire titolare in due occasioni e venerdì Sucic potrebbe avere un’altra grande chance ai sedicesimi contro il Portogallo. Poi, dopo le vacanze, sarà atteso in ritiro per preparare un nuovo capitolo interista.

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MILAN, ITALY - MAY 03: Petar Sucic of FC Internazionale celebrates after winning their 21st 'scudetto' following the Italian Serie A match between FC Internazionale and Parma Calcio 1913 at Giuseppe Meazza Stadium on May 03, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

La prossima stagione dovrà proseguire la sua maturazione, dopo essersi guadagnato la fiducia di Chivu a suon di belle prestazioni riuscendo a unire le qualità di filtro in mezzo alle capacità di attaccare in verticale per far male agli avversari. In questa sessione di mercato la società nerazzurra sta provando a rinforzare il centrocampo, ma non c’è affatto l’intenzione di rinunciare a Sucic vista la sua giovane età e le potenzialità che il croato può ancora sprigionare. Dopo la prima stagione in nerazzurro è stato promosso ampiamente e non c’è ragione di interrompere il percorso intrapreso".

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