Dopo l'ottima stagione con l'Inter, anche il Mondiale sta confermando le grandi qualità di Petar Sucic: il centrocampista croato è in continua ascesa, tanto da aver acceso l'attenzione di qualche top club di Premier League. Ma l'intenzione del club nerazzurro è chiara, come spiega il Corriere dello Sport: "Le grandi qualità tecniche sono sempre state nel suo bagaglio calcistico e Petar Sucic le sta mettendo in mostra anche sul palcoscenico del Mondiale. In Croazia-Ghana ha lasciato il segno con il gol che ha sbloccato la partita e le buone prestazioni hanno subito suscitato l’interesse di alcuni club di Premier, lesti a mettere gli occhi sul ventiduenne croato.