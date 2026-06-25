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CdS – Inter, sogno Nico Paz: tesoretto più alto dei 50 milioni di Palestra

Nico Paz Inter
La dirigenza nerazzurra ha un margine per provare a rendere possibile il grande sogno di mercato
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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L'Inter spera di intromettersi tra Como e Real Madrid sul fronte Nico Paz. I nerazzurri hanno nella testa il centrocampista da diversi mesi e nel giro delle prossime ore potrebbe arrivare il momento dell'affondo decisivo. Ancor di più dopo l'epilogo negativo sul fronte Palestra, che lascia in cassa più risorse del previsto. Si legge infatti sul Corriere dello Sport di questa mattina:

Nico Paz Inter

"Ora hanno più margine per strutturare un’offerta credibile. Il tesoretto da 70 milioni composto dalla cifra non investita su Palestra e dall’incasso della cessione di Dumfries sarà in parte destinato alla pedina che comunque manca a destra, ma perlopiù potrebbe contribuire a realizzare il grande sogno. Anche perché a quei soldi andrebbero aggiunti i 25 milioni circa che l’Inter ha già messo sul piatto per Curtis Jones, senza però trovare l’accordo definitivo con il Liverpool".

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