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Da Bergamo: “Palestra, aria d’addio: Inter fa sul serio e ha pronta seconda offerta da…”

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C'è chi parla di stallo nella trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. Non il Corriere di Bergamo: ecco le novità
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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C'è chi parla di stallo nella trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. Non il Corriere di Bergamo, al quale invece risulta come il club di viale della Liberazione abbia pronto un rilancio per l'esterno.

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Si legge: "Se l’Atalanta ha usato l’opzione per allungare il contratto a Kolasinac, ora in scadenza nel ‘27, con Palestra c’è aria di addio. L’Inter, forte dell’interesse dell’esterno, fa sul serio e avrebbe pronta una seconda offerta sui 45 milioni, vicina alla quota 50 chiesta dai Percassi, che monitorano anche gli interessi dalla Premier per un’eventuale asta.

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Al posto di Palestra potrebbe arrivare l’ex juventino Nicolò Savona, classe 2003, perfetto per la difesa a quattro sarriana".

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