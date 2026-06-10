C'è chi parla di stallo nella trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. Non il Corriere di Bergamo: ecco le novità

C'è chi parla di stallo nella trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra . Non il Corriere di Bergamo, al quale invece risulta come il club di viale della Liberazione abbia pronto un rilancio per l'esterno.

Si legge: "Se l’Atalanta ha usato l’opzione per allungare il contratto a Kolasinac, ora in scadenza nel ‘27, con Palestra c’è aria di addio. L’Inter, forte dell’interesse dell’esterno, fa sul serio e avrebbe pronta una seconda offerta sui 45 milioni, vicina alla quota 50 chiesta dai Percassi, che monitorano anche gli interessi dalla Premier per un’eventuale asta.