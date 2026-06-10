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fcinter1908 calciomercato mercato inter Da Bergamo: “Palestra, aria d’addio: Inter fa sul serio e ha pronta seconda offerta da…”
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Da Bergamo: “Palestra, aria d’addio: Inter fa sul serio e ha pronta seconda offerta da…”
C'è chi parla di stallo nella trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. Non il Corriere di Bergamo: ecco le novità
C'è chi parla di stallo nella trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. Non il Corriere di Bergamo, al quale invece risulta come il club di viale della Liberazione abbia pronto un rilancio per l'esterno.
Si legge: "Se l’Atalanta ha usato l’opzione per allungare il contratto a Kolasinac, ora in scadenza nel ‘27, con Palestra c’è aria di addio. L’Inter, forte dell’interesse dell’esterno, fa sul serio e avrebbe pronta una seconda offerta sui 45 milioni, vicina alla quota 50 chiesta dai Percassi, che monitorano anche gli interessi dalla Premier per un’eventuale asta.
Al posto di Palestra potrebbe arrivare l’ex juventino Nicolò Savona, classe 2003, perfetto per la difesa a quattro sarriana".
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