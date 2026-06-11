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Inter-Palestra, momento di schermaglie ma un indizio smaschera l’Atalanta

Inter-Palestra, momento di schermaglie ma un indizio smaschera l’Atalanta - immagine 1
L'aggiornamento sulla questione che continua a tenere banco in casa interista ma senza fretta
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Marco Palestra dovrà attendere ancora un po' prima di conoscere il suo futuro. La trattativa tra Inter e Atalanta sta cucendo a fuoco lento, dopo una prima accelerazione che ha però certificato la distanza tra domanda e offerta. Affare tramontato? Assolutamente no. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina:

Inter Palestra

"Palestra: è un momento di riflessione, di schermaglie. Ma l’Atalanta sta già scandagliando il mare magnum degli esterni destri, indizio che aiuta a capire la volontà di arrivare a dama. E’ solo una questione di soldi: la famiglia Percassi vorrebbe 52 milioni, valutazione che si può abbassare leggermente con l’inserimento del giovane Matteo Cocchi. Non si libererà di un gioiello della corona senza ottenere un lauto risarcimento. L’Inter studia una strategia per finalizzare l’acquisto".

Toccherà dunque attendere nuovi contatti tra le parti che sicuramente avverranno nei prossimi giorni. Il giocatore dal canto suo ha già manifestato l'intenzione di volare alla corte di Chivu, attraverso il suo procuratore, e attende quindi che le due squadre trovino un'intesa.

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