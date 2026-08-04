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Diaby e ora Nico Gonzalez. È chiaro che l'Inter, seguendo questi due profili per la fascia, abbia cambiato tipologia di giocatore da piazzare a destra. Entrambi più che terzini sono vere e proprie ali, un cambio di rotta sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.

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"Nico Gonzalez non è un terzino ma un’ala. L’Inter però dal mercato, per la fascia destra, ora non chiede più un tipico “quinto” ma un laterale che possa essere quasi più offensivo che difensivo. In questo contesto, Nico con la spinta verso avanti e la capacità di tagliare il campo verso l’interno offrirebbe ancora più soluzioni d’attacco".

(Gazzetta dello Sport)