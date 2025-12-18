Il futuro di Valentin Carboni non sarà più al Genoa. Ieri Fcinter1908.it ha dato in esclusiva l'accordo ormai ad un passo tra l'Inter e il club rossoblù per l'interruzione del prestito del classe 2005.
Come sottolineato anche da Fabrizio Romano, l'accordo Inter-Genoa è vicino e Valentin Carboni tornerà momentaneamente in nerazzurro
Carboni ha trovato pochissimo spazio, sia con Vieira sia con De Rossi e per lui l'Inter ha un altro piano. Come sottolineato anche da Fabrizio Romano, l'accordo Inter-Genoa è vicino e Valentin tornerà momentaneamente all'Inter.
Inter che ha già stabilito cosa fare: il club nerazzurro, infatti, vuole che Carboni giochi con continuità e, per questo, cercherà una nuova squadra alla quale prestare il 20enne argentino.
