Romano conferma FCIN1908: “Carboni-Genoa, prestito sarà interrotto: torna all’Inter e poi…”

Come sottolineato anche da Fabrizio Romano, l'accordo Inter-Genoa è vicino e Valentin Carboni tornerà momentaneamente in nerazzurro
Matteo Pifferi Redattore 

Il futuro di Valentin Carboni non sarà più al Genoa. Ieri Fcinter1908.it ha dato in esclusiva l'accordo ormai ad un passo tra l'Inter e il club rossoblù per l'interruzione del prestito del classe 2005.

Carboni ha trovato pochissimo spazio, sia con Vieira sia con De Rossi e per lui l'Inter ha un altro piano. Come sottolineato anche da Fabrizio Romano, l'accordo Inter-Genoa è vicino e Valentin tornerà momentaneamente all'Inter.

Inter che ha già stabilito cosa fare: il club nerazzurro, infatti, vuole che Carboni giochi con continuità e, per questo, cercherà una nuova squadra alla quale prestare il 20enne argentino.

