Il futuro di Valentin Carboni non sarà più al Genoa . Ieri Fcinter1908.it ha dato in esclusiva l'accordo ormai ad un passo tra l'Inter e il club rossoblù per l'interruzione del prestito del classe 2005.

Carboni ha trovato pochissimo spazio, sia con Vieira sia con De Rossi e per lui l'Inter ha un altro piano. Come sottolineato anche da Fabrizio Romano, l'accordo Inter-Genoa è vicino e Valentin tornerà momentaneamente all'Inter.