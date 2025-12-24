FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Palestra, intrigo Cagliari-Atalanta-Inter: lo scenario e gli incastri tra gennaio e giugno

calciomercato

Palestra, intrigo Cagliari-Atalanta-Inter: lo scenario e gli incastri tra gennaio e giugno

Palestra, intrigo Cagliari-Atalanta-Inter: lo scenario e gli incastri tra gennaio e giugno - immagine 1
L'esterno destro classe 2005 è uno dei nomi emergenti del calcio italiano: tanti i club interessati, anche all'estero
Fabio Alampi Redattore 

Quello di Marco Palestra è il nome più caldo del calcio italiano: l'esterno classe 2005 sta brillando con la maglia del Cagliari, ma il suo cartellino appartiene all'Atalanta e numerosi club, Inter in testa, hanno mostrato interesse. Di lui si parla tantissimo in chiave mercato, e già a gennaio potrebbero esserci delle novità. Un intreccio complicato, ma non impossibile, come spiega il Corriere dello Sport: "Cagliari, Atalanta e Inter: l'intreccio è servito. E al centro c'è Palestra: in prestito in Sardegna, ma di proprietà del club bergamasco e soprattutto oggetto dei desideri di viale Liberazione per il futuro. Lo scenario, però, potrebbe cambiare già durante il mese di gennaio. Dipenderà da una serie di incastri. Nel frattempo, però, alcuni ingranaggi hanno già cominciato a girare".

Palestra, intrigo Cagliari-Atalanta-Inter: lo scenario e gli incastri tra gennaio e giugno- immagine 2
Getty Images

"Il Cagliari, infatti, per rinforzare la squadra a metà stagione ha messo nel mirino altri due giocatori dell'Atalanta. Si tratta di Brescianini (piace pure alla Lazio) e Maldini: a caccia di un maggiore impiego, entrambi avrebbero già dato la loro disponibilità al trasferimento nella squadra isolana. A Bergamo, però, frenano e temporeggiano, con l'intento di capire le differenti opportunità di mercato destinate a sbocciare nei prossini giorni. Ebbene, in questo senso, a Cagliari hanno un sospetto. Ovvero che, in ottica Atalanta, Bresciani e Maldini potrebbero trasformarsi in pedine utili per compensare l'interruzione anticipata del prestito di Palestra.

LEGGI ANCHE

Una prospettiva del genere, però, avrebbe un significato. O che l'Atalanta voglia rinforzarsi in proprio con il rientro di Palestra. Oppure che si voglia cavalcare l'eventualità di una sua cessione immediata, capitalizzandone subito l'eccellente prima parte di stagione. Il 20enne esterno di Buccinasco, infatti, già adesso vale 35-40 milioni".

Palestra, intrigo Cagliari-Atalanta-Inter: lo scenario e gli incastri tra gennaio e giugno- immagine 3
Getty Images

"L'ulteriore dubbio, a questo punto, è che qualche club abbia già bussato alla porta dell'Atalanta, prospettando l'affare. L'Inter è certamente un'ipotesi. Ma non è da escludere, anzi, è molto probabile che si siano mosse anche altre squadre, estero compreso. Ora che l'intreccio è sul tavolo, si tratta di capire se l'Inter abbia intenzione, e pure le possibilità, di sbrogliarlo. [...] Del resto, gennaio e febbraio sono mesi fondamentali nella prospettiva di ciò che accadrà nel resto della stagione, tra campionato e Champions, in particolare se l'Inter non riuscisse a chiudere la prima fase di Champions nei primi 8 posti, dovendo così cominciare la seconda fase dai play-off.

Attenzione, quindi, a quello che accadrà proprio domenica a Bergamo. Atalanta e Inter, infatti, si sfideranno sul campo, ma ci sarà pure l'incrocio tra le rispettive dirigenze. Facile, quindi, che, al di là dei classici convenevoli (i rapporti sono ottimi), ci scappi pure una chiacchierata su Palestra. La scelta è tutta dell'Inter: provare ad affondare il colpo per l'esterno, anche per bruciare la concorrenza, oppure prendere ancora tempo, nella speranza di affrontare la questione solo in vista della prossima stagione?".

Leggi anche
Gazzetta annuncia: “Mlacic è un crack per l’Inter: arriva l’affondo, tutti i...
Inter, ecco quanta disponibilità c’è in cassa per il mercato e cosa trapela dal club

© RIPRODUZIONE RISERVATA