L'Inter continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di profili da inserire in rosa in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda il centrocampo, il nome in cima alla lista rimane quello di Curtis Jones del Liverpool, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra sta valutando altre ipotesi: una di queste, secondo tuttomercatoweb.com, porta a Joey Veerman , olandese del PSV Eindhoven.

Reduce da un'annata da protagonista assoluto con 41 presenze complessive, 8 gol e 15 assist, e terminata con la conquista del terzo scudetto consecutivo, il classe '98 potrebbe decidere di mettersi alla prova in un campionato più competitivo dell'Eredivisie. Sotto contratto fino al 30 giugno 2028, la sua valutazione si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro.