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Inter, non solo Frattesi: altre due cessioni per fare cassa e finanziare il mercato

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La dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare il modo per chiudere le operazioni in entrata già prefissate
Fabio Alampi Redattore 

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Jones, Palestra, Provedel e Solet, in rigoroso ordine alfabetico: sono questi i quattro obiettivi di mercato dell'Inter. Operazioni non facili e per la maggior parte anche dispendiose: per questo motivo la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare il modo per chiudere queste trattative, per le quali il budget attuale non basta.

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La soluzione più immediata passa da alcune cessioni, come scrive Il Giorno: "Ci sono tre cessioni che sarebbero provvidenziali, qualora dovessero arrivare a titolo definitivo. Asllani è nel mirino del Besiktas: sta provando a capire se il nuovo tecnico Italiano ne chiederà o meno il riscatto alla sua società, che gode del diritto di riscatto a 11 milioni (potrebbe essere proposto uno sconto all'Inter). Pavard ha invece poco mercato ad oggi, causa l'alto ingaggio e l'Inter non può permettersi di venderlo per meno di 12 milioni, pena una minusvalenza. Sono però entrambi calciatori i cui ingaggi non hanno pesato sul bilancio in corso, essendo andati via in prestito.

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Il vero addio che può generare introiti pesanti è Frattesi: il Nottingham Forest sta preparando un'offerta da 25 milioni di euro, togliendo anche lo stipendio si arriverebbe a un +30 sul budget".

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