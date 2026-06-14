Jones, Palestra, Provedel e Solet, in rigoroso ordine alfabetico: sono questi i quattro obiettivi di mercato dell'Inter . Operazioni non facili e per la maggior parte anche dispendiose: per questo motivo la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare il modo per chiudere queste trattative, per le quali il budget attuale non basta.

La soluzione più immediata passa da alcune cessioni, come scrive Il Giorno: "Ci sono tre cessioni che sarebbero provvidenziali, qualora dovessero arrivare a titolo definitivo. Asllani è nel mirino del Besiktas: sta provando a capire se il nuovo tecnico Italiano ne chiederà o meno il riscatto alla sua società, che gode del diritto di riscatto a 11 milioni (potrebbe essere proposto uno sconto all'Inter). Pavard ha invece poco mercato ad oggi, causa l'alto ingaggio e l'Inter non può permettersi di venderlo per meno di 12 milioni, pena una minusvalenza. Sono però entrambi calciatori i cui ingaggi non hanno pesato sul bilancio in corso, essendo andati via in prestito.