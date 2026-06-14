Il progetto dell'Inter ha convinto Curtis Jones ma ora i nerazzurri devono trovare un accordo col Liverpool

Matteo Pifferi Redattore 14 giugno - 08:00

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"Come si porta via da un club un giocatore che è nato e cresciuto lì? Con il progetto giusto. Quello dell’Inter ha convinto Curtis Jones in fretta e soprattutto l’ha fatto da mesi". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sul tentativo concreto dell'Inter di prendere Curtis Jones.

"L’inglese è un pallino fin dallo scorso gennaio e da quella sessione che però alla fine ha visto naufragare questa operazione. Almeno in inverno. Discorsi solo rimandati e che da quando è finito il campionato sono tornati più attuali che mai. Anche il direttore sportivo Piero Ausilio ha confermato quanto al club nerazzurro continui a piacere l’inglese", sottolinea la Rosea che poi ricorda come l'affare saltò a gennaio perché Frattesi non andò al Nottingham Forest ma anche perché il Liverpool non voleva privarsene a metà stagione, nonostante un rapporto non dei migliori con Slot.

Ora in panchina c'è Andoni Iraola e Curtis Jones non sembra rientrare nei suoi piani, tanto che l'allenatore spagnolo vorrebbe portare a Liverpool Alex Scott, suo pallino, dal Bournemouth. "Una fotocopia di Jones che lo farebbe scivolare in basso nelle gerarchie, ma è anche un possibile assist involontario all’Inter, che al momento è ferma all’ultima offerta da 20 milioni. I Reds ne chiedono almeno 10 di più, ma la vera partita si giocherà anche (e soprattutto) sulla percentuale di futura rivendita. Lui intanto, lo sappiamo, ha chiesto informazioni sull’Italia a Federico Chiesa. E di questi tempi, qualsiasi consiglio su Milano per l’inglese potrebbe rivelarsi davvero utile…", la chiosa della Rosea.