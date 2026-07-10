Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Prima scelta e alternative. Così si procede, anche quando si è alla ricerca di due rinforzi: uno, come detto, pronto e un altro più giovane, da crescere e di prospettiva. Nel primo fascicolo sul tavolo del direttore sportivo Piero Ausilio compaiono anche altri profili dietro a Chalobah. C’è quello dello svincolato David Alaba, 34enne proposto all’Inter da settimane, ma anche il 28enne Jhon Lucumi del Bologna. Quest’ultimo ha una clausola da 28 milioni — valida fino al 15 luglio — che diventerà poi “trattabile”, dopo quella data, ma comunque la richiesta dei rossoblù difficilmente sarà inferiore ai 25 milioni. E al di là della questione economica, ancora tutta da valutare per l’Inter, c’è quella legata al fatto che sul colombiano c’è anche la Juventus che però al momento ritiene troppo alto il costo della clausola. Più avanti, chissà. Magari un derby d’Italia di mercato potrà movimentare l’estate a Milano e a Torino".