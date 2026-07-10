"Nelle stories di ieri sul suo profilo Instagram, Benjamin Pavard ha pubblicato un selfie taggandosi a Milano, comunicando di fatto il rientro in città dalle vacanze. Nei commenti, la moglie Kleofina Pnishi ha commentato «Benji l’interista», messaggio che i tifosi hanno interpretato come un possibile segnale della volontà del calciatore di restare a Milano. Per Pavard, però, i piani dell’Inter sono chiari: dopo il mancato riscatto in seguito al prestito al Marsiglia, il calciatore si unirà regolarmente al gruppo squadra per il ritiro ma non rientra nei piani per il futuro nerazzurro", spiega La Gazzetta dello Sport.