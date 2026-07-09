La priorità dell'Inter sul mercato è l'esterno destro. Si lavora per cercare di chiudere con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili , ma non è l'unica necessità dei nerazzurri sul mercato.

"La questione difesa è un altro nodo da sciogliere. Trevoh Chalobah è sempre in cima alla lista: lo sa il Chelsea ma anche il Como che, nella persona del presidente Mirwan Suwarso, ha chiamato Marotta facendo capire che si tirerà fuori dalla corsa qualora l’Inter decida di affondare. Un altro nome in lista è quello dello svincolato David Alaba. E occhio a Jhon Lucumí del Bologna", scrive La Gazzetta dello Sport.