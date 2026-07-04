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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter, per Khalaili si può chiudere da un momento all’altro: trattativa ‘diretta’. Chalobah…”

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Romano: “Inter, per Khalaili si può chiudere da un momento all’altro: trattativa ‘diretta’. Chalobah…”

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Il club nerazzurro lavora sui suoi obiettivi e il più vicino è l'esterno destro dopo il no di Palestra che sembrava ad un passo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Su DAZN Fabrizio Romano ha fatto il punto sui nomi più caldi in casa Inter, quello di Khalaili che è l'esterno destro dell'Union Saint-Gilloise individuato dopo la decisione di Palestra di trasferirsi in Premier League. E poi c'è Chalobah, giocatore del Chelsea che è anche nel mirino del Como (che sarebbe pronto ad un rilancio).

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Da quanto ha riportato il giornalista sul canale streaming la trattativa per l'israeliano sta andando avanti tra i due club "in forma diretta, senza intermediari e si potrebbe chiudere la trattativa da un momento all'altro per una cifra sui 25 mln. L'Inter ha già l'accordo con il giocatore sul quale il club nerazzurro lavora da quando è sfumato Palestra". 

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Getty Images

"Chalobah - spiega Romano - ha dato apertura all'Inter. Servono attorno ai 35 mln, la valutazione è di 40 mln trattabili e attorno a 35 si può chiudere. L'Inter farà due difensori centrali oltre all'esterno destro con Khalaili che è in questo momento il nome principale". 

(Fonte: DAZN)

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