Il club nerazzurro lavora sui suoi obiettivi e il più vicino è l'esterno destro dopo il no di Palestra che sembrava ad un passo

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 20:04)

Su DAZN Fabrizio Romano ha fatto il punto sui nomi più caldi in casa Inter, quello di Khalaili che è l'esterno destro dell'Union Saint-Gilloise individuato dopo la decisione di Palestra di trasferirsi in Premier League. E poi c'è Chalobah, giocatore del Chelsea che è anche nel mirino del Como (che sarebbe pronto ad un rilancio).

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Da quanto ha riportato il giornalista sul canale streaming la trattativa per l'israeliano sta andando avanti tra i due club "in forma diretta, senza intermediari e si potrebbe chiudere la trattativa da un momento all'altro per una cifra sui 25 mln. L'Inter ha già l'accordo con il giocatore sul quale il club nerazzurro lavora da quando è sfumato Palestra".

"Chalobah - spiega Romano - ha dato apertura all'Inter. Servono attorno ai 35 mln, la valutazione è di 40 mln trattabili e attorno a 35 si può chiudere. L'Inter farà due difensori centrali oltre all'esterno destro con Khalaili che è in questo momento il nome principale".

(Fonte: DAZN)