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calciomercato
Avanti tutta per Chalobah. “Ausilio pronto ad inviare questa offerta al Chelsea”
L'Inter sta muovendo i primi passi concreti per Trevoh Chalobah, difensore classe 1999 in uscita dal Chelsea. Ausilio ha già incontrato gli agenti del giocatore a Milano e - come riporta Sport Mediaset - sarebbe forte di un accordo totale sul lato contrattuale.
"Il ds nerazzurro per far vacillare la resistenza del Chelsea è pronto a inviare un'offerta da 30/35 milioni, bonus inclusi, per portare finalmente all'Inter un suo vecchio pallino come Chalobah. Il classe '99 infatti già da due tre sessioni di mercato è stato accostato ai nerazzurri che, per una ragione o per un'altra, alla fine non ha mai affondato", aggiunge Sport Mediaset.
Chalobah, nel frattempo, osserva il tutto da lontano, visto che è impegnato con la Nazionale inglese al Mondiale. Su Chalobah c'è anche il Como, che si è visto rifiutare un'offerta da 25 mln da parte del club inglese.
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