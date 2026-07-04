FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Avanti tutta per Chalobah. “Ausilio pronto ad inviare questa offerta al Chelsea”

calciomercato

Avanti tutta per Chalobah. “Ausilio pronto ad inviare questa offerta al Chelsea”

Avanti tutta per Chalobah. “Ausilio pronto ad inviare questa offerta al Chelsea” - immagine 1
L'Inter sta muovendo i primi passi concreti per Trevoh Chalobah, difensore classe 1999 in uscita dal Chelsea
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

L'Inter sta muovendo i primi passi concreti per Trevoh Chalobah, difensore classe 1999 in uscita dal Chelsea. Ausilio ha già incontrato gli agenti del giocatore a Milano e - come riporta Sport Mediaset - sarebbe forte di un accordo totale sul lato contrattuale.

Avanti tutta per Chalobah. “Ausilio pronto ad inviare questa offerta al Chelsea”- immagine 2
Getty Images

"Il ds nerazzurro per far vacillare la resistenza del Chelsea è pronto a inviare un'offerta da 30/35 milioni, bonus inclusi, per portare finalmente all'Inter un suo vecchio pallino come Chalobah. Il classe '99 infatti già da due tre sessioni di mercato è stato accostato ai nerazzurri che, per una ragione o per un'altra, alla fine non ha mai affondato", aggiunge Sport Mediaset.

Avanti tutta per Chalobah. “Ausilio pronto ad inviare questa offerta al Chelsea”- immagine 3
Getty Images

Chalobah, nel frattempo, osserva il tutto da lontano, visto che è impegnato con la Nazionale inglese al Mondiale. Su Chalobah c'è anche il Como, che si è visto rifiutare un'offerta da 25 mln da parte del club inglese.

Leggi anche
Khalaili-Inter, ci siamo? Mediaset: “Ecco quando potrebbe arrivare e le cifre finali”
Inter, Khalaili diamante grezzo: “Upside player, nel calcio di Chivu sta bene...

© RIPRODUZIONE RISERVATA